Je kan nu ook kerstlichtjes kopen om in je baard te hangen

26 november 2018

Bron: Bol.com, Amazon.com 10 Het leukste van het web Opgelet voor de nieuwste trend in kerstmis-land. Wie mee wil zijn, hangt dit jaar niet alleen fonkelende lichtjes in zijn kerstboom, maar ook in zijn baard.

De feestdagen komen er weer aan, tijd dus om je mooiste kleren uit de kast te halen. Voor de hipsters onder ons, is er dit jaar een bijzonder leuk accessoire: kerstlichtjes om je baard mee te versieren. Lekker blingbling en je zal stralen tijdens het kerstdiner. Het baard-juweel is verkrijgbaar bij verschillende fabrikanten en in verschillende kleuren.

Bij Bol.com pimp je jouw baard al voor 9,99 euro. De piepkleine LED-lichtjes (zie foto hieronder) zijn hittevrij en zitten aan een 90 cm lange kabel met comfortabele clipjes voor in je baard, die ook geen pijn doen.

Batterijen zijn bij de prijs inbegrepen en worden meegeleverd. Fabrikant Firebox geeft wel nog een waarschuwing mee: als je baard nat is, leg je de lichtjes dan even opzij. Water en elektriciteit gaan immers niet zo goed samen.

Ook bij Amazon kan je terecht voor blingbling in je gezicht. Deze baardlichtjes (uit de video hieronder) kosten iets meer (25 dollar of ongeveer 22 euro), maar de fabrikant garandeert wel dat je er op elk gezicht een glimlach mee tevoorschijn tovert. “Draag ze op kerstdag of met nieuwjaar, op een lelijk truien-feestje of gewoon om mee te gaan werken”, klinkt het.

Bij deze versie krijg je 3 rode en 3 groene lampjes, batterijen zijn inbegrepen en je krijgt er nog een setje van tien kerstballen bij - om in je baard te hangen uiteraard. Een tevreden klant laadde deze foto op in de webshop.