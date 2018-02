Je kan nu een officieel jodeldiploma halen in Zwitserland TK

02 februari 2018

11u25

Bron: BBC 11 Het leukste van het web Heb je altijd al willen leren jodelen zoals Franzl Lang (aka 'de jodelkoning) dat kon? Dan hebben we goed nieuws voor jou. Een Zwitserse universiteit gaat nu officieel een jodelopleiding aanbieden, die maar liefst vijf jaar zal duren.

Vanaf september kan je in het Zwitserse Luzern terecht voor een masteropleiding jodelen. De Luasa (Lucerne University of Applied Sciences and Arts) zal eerst beginnen met een bachelor van drie jaar, waarna ook een tweejarige master ingevoerd zal worden. Naast jodellessen zullen de studenten ook vakken krijgen als muziektheorie, -geschiedenis en bedrijfsbeheer.

Het is de eerste keer ooit dat een onderwijsinstelling zo'n programma aanbiedt. Naar verluidt zal de richting geleid worden door Nadja Räss, een bekende Zwitserse jodelaarster die al heel wat prijzen won in de discipline. Ze heeft ook haar eigen academie in Zürich, maar maakt nu tijd voor de universiteit. Michael Kaufmann, hoofd van de afdeling muziek, is in de wolken. "We dromen er al lang van om een modelopleiding aan te bieden, en nu hebben we meteen de beste kunnen strikken." Wie een plaatsje wil bemachtigen, zal zich echter moeten haasten, want er is maar plaats voor een viertal leerlingen. Vanaf 28 februari kan je je kandidatuur ingeven.

Jodelen, de zangtechniek waarbij borst- en kopstem snel met elkaar afgewisseld worden, is de laatste jaren weer heel populair geworden in de Alpen. De techniek werd ooit ontwikkeld als communicatiemiddel tussen herders in de bergen, maar is intussen helemaal ingeburgerd. De Zwitserse overheid is overigens van plan om de zangstijl te laten opnemen als Unesco Werelderfgoed, zoals Spanje dat deed met flamenco.

