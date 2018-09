Je al eens afgevraagd hoe je eruit ziet mocht je een kunstwerk zijn? Deze app toont het je meteen Redactie

04 september 2018

De VTM-gezichten testen een nieuwe toepassing van Google uit. Dankzij een update van de app 'Google Arts & Culture' kan je nu een 'Art Selfie' maken. De bedoeling is dat je een selfie neemt en de app koppelt die aan zijn of haar evenbeeld in één van de tienduizenden kunstwerken die Google samen met de meer dan 650 partners uit de kunstwereld digitaal beschikbaar maakt.