Jazzmuzikant speelt gitaar tijdens hersenoperatie AW

22 december 2018

13u05

Bron: ANP De Zuid-Afrikaanse jazzmuzikant Musa Manzini heeft zijn meest opmerkelijke optreden achter de rug: de man speelde gitaar terwijl hij een hersenoperatie onderging in een ziekenhuis in Durban.

Op beelden in Zuid-Afrikaanse media is te zien hoe Manzini liggend op de operatietafel gitaar speelt terwijl chirurgen aan zijn brein sleutelen.



De artiest onderging de ingreep vanwege een hersentumor. De medici kozen om de musicus bij bewustzijn te houden en te laten spelen om zijn hersenactiviteit in de gaten te kunnen houden. Op die manier verkleinden ze het risico op neurologische schade.

Manzini verklaarde na afloop dat het “heel vreemd en ongemakkelijk” had gevoeld. “Ik verkeerde in een soort van narcose, maar was wel wakker. Intussen hoorde ik in mijn hoofd het geluid van een snijbrander, het was erg moeilijk om me te concentreren.”

De operatie verliep uiteindelijk succesvol. De jazz-artiest is dus van plan om gewoon weer op een normale manier te gaan optreden.