Jasper (9) stuurt schattige brief naar vliegmaatschappij met vraag om upgrade naar business en hij haalt slag thuis KVDS

11 april 2018

09u41

Een Australische jongen die graag wilde ervaren hoe het is om in businessclass te vliegen, heeft een allerschattigste brief gestuurd naar de vliegmaatschappij waarmee hij in juni met zijn familie naar Bangkok reist. Daarin vroeg Jasper Francis (9) Jetstar hoeveel een upgrade zou kosten. "Tot nu toe heb ik 53 euro gespaard, hoeveel heb ik nog nodig?", klonk het.

Jasper heeft een passie voor vliegtuigen en wil op een dag graag zelf piloot worden. Omdat hij nog nooit helemaal vooraan in het vliegtuig had gezeten, begon hij al zijn spaargeld te verzamelen in de hoop dat die laatste droom alvast werkelijkheid zou worden.

Spaargeld

“Mijn naam is Jasper Francis, ik ben 9 jaar en ik woon een uur buiten Melbourne”, stak hij van wal. “Ik vroeg me af of kinderen in hun eentje in businessclass mogen vliegen. Ik ben mijn spaargeld aan het verzamelen om een upgrade te kopen voor de vlucht MEL-BKK met jullie Boeing 787 Dreamliner. Tot nu toe heb ik 53 euro bijeen, hoeveel heb ik nog nodig? Vriendelijke groet, Jasper.”

Hij stak zijn brief in een mooi versierde enveloppe met een vliegtuig en wolkjes erop en deed hem op de bus. Toen die bij Jetstar arriveerde, raakte hij het hart van 20 personeelsleden, die allemaal hun cadeauvouchers van Kerstmis ter waarde van 30 euro samenlegden om de droom van de jongen in vervulling te laten gaan.

Piloot

Op die manier was er zelfs genoeg geld om ook de papa van Jasper een upgrade te geven, aangezien kinderen niet alleen in businessclass mogen vliegen. Daarbovenop kreeg de jongen ook nog eens een rondleiding van Jetstar op het vliegtuig waarmee hij in juni het luchtruim kiest. De Australische nieuwszender Nine was erbij en filmde hem onder meer terwijl hij in de stoel van de piloot plaats mocht nemen.

