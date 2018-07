Japanse weervrouw voorspelt match... en eet frietjes! Jef Artois

02 juli 2018

12u05

Bron: VTM Nieuws 0

Een Japanse collega van VTM-weervrouw Jill Peeters heeft een speciale weersvoorspelling voor de wedstrijd België-Japan. “We zijn meer dan gelijkwaardig want we verloren maar één keer in de vijf matchen die we speelden”, zegt Yuri Takeda vol vertrouwen, terwijl ze Belgische frietjes eet!

Japan staat 61 op de FIFA-wereldranglijst, België derde. Om die 58 plaatsen te overbruggen, eet de weervrouw symbolisch 58 frietjes op. En wat is een pak friet zonder een goed (Belgisch) pintje? Dus drinkt ze er een Primus uit Haacht bij, blijkbaar ook verkrijgbaar in Japan!