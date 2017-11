Japanse treinmaatschappij verontschuldigt zich nadat trein 20 seconden te vroeg vertrekt ADN

14u30

Bron: BBC 18 AP Het leukste van het web Japan staat bekend om de snelheid, efficiëntie en punctualiteit van zijn treinen. Dinsdag vertrok een trein zowaar 20 seconden te vroeg, met een officiële verontschuldiging van de treinmaatschappij tot gevolg.

Als je een natie bent met een slordige 127 miljoen inwoners kan je maar beter een goede treinservice hebben. Maar de Japanse is echt ongelofelijk straf. Zo straf dat de Tokyo-area Metropolitan Intercity Railway Company een officiële verontschuldiging uitstuurde nadat dinsdag een trein 20 seconden te vroeg vertrok in het Minami Nagareyama Station op de Tsukuba Express-lijn tussen Tokio en Tsukuba. “Het spijt ons ten zeerste voor het ernstige ongemak voor onze klanten”, klinkt het in een mededeling.

AFP

BELGA Premier Charles Michel met een Japanse snelheidstrein in Tokio in 2015.