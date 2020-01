Japanse sushigigant betaalt 1,6 miljoen euro voor blauwvintonijn van 276 kilo jv

07 januari 2020

11u57

Bron: CNN 0 Het leukste van het web De nieuwjaarsveiling op de vismarkt van Toyosu in Tokio is een jaarlijkse traditie. Zondag telde een sushimagnaat zomaar eventjes 1,6 miljoen euro neer voor een gigantische blauwvintonijn.

Kiyoshi Kimura van restaurantketen Sushi Zanmai noemt zichzelf de “koning van de tonijn” en hij heeft die naam zondag alle eer aangedaan. Hij ging op de veiling van Toyosu aan de haal met een stevige blauwvintonijn van maar liefst 276 kilogram voor een duizelingwekkende 193 miljoen Japanse yen, dat is omgerekend 1,6 miljoen euro.

Dat is veel geld, maar Kimura moest vorig jaar nog veel dieper in de buidel tasten. Voor een tonijn van 277,5 kilo betaalde hij toen het recordbedrag van 2,75 miljoen euro (333,6 miljoen yen).

Traditioneel werd de tonijn, gevangen in de noordelijke prefectuur Aomori, versneden en aan de gewone prijs verkocht in de shushiketen van chef Kimura, meer bepaald in het hoofdrestaurant in Tokio.

De blauwvintonijn is de grootste tonijnsoort en is bedreigd. De vis kan tot veertig jaar oud worden, 680 kilo wegen en drie meter lang zijn.