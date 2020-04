Japanse artiest bedankt zorgpersoneel met knotsgekke striptease Tom Tates

09 april 2020

18u54

Bron: AD.nl 0

Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan. Het leukste van het web De Japanse artiest Kazuhisa Uekusa (32) werd in 2018 in één klap wereldberoemd door zijn maffe striptease-optredens bij ‘Britain’s Got Talent’, en de Amerikaanse en Franse versies van de talentenshow. Wegens de coronacrisis zit de performer al een tijdje werkloos thuis, maar dat weerhield hem er niet van op ludieke wijze het keihard werkende zorgpersoneel in zijn land te bedanken.

In een filmpje dat hij vandaag deelde met zijn ruim 700.000 volgers op sociale media, is te zien hoe Uekusa onder een zijden lap ligt met daarop drie porseleinen kop en schotels (een op zijn kruis en twee op zijn borst) en een vel papier met daarop ‘Health workers’ (verzorgers). Vervolgens rukt hij met een ernstig gezicht het doek succesvol weg, waarna hij poedelnaakt te zien is met een dankwoord. Hij sluit zijn act af met twee duimen omhoog en een applaus. Het is zijn specialiteit: razendsnel een doek wegtrekken, terwijl de voorwerpen erop blijven staan.

Volgens Kazuhisa Uekusa, zo vertelde hij aan Japanse media, zijn de coronaregels in zijn land nog niet zo streng als in de Verenigde Staten en veel Europse landen. “Desondanks zitten veel mensen uit voorzorg thuis in quarantaine. Ik ook. Al mijn optredens zijn afgezegd, dus ik zit als komisch performer noodgedwongen werkloos thuis.” Hij wil met zijn ‘corona-act’ zorgen voor een glimlach op de gezichten van iedereen die momenteel niet naar buiten kan. “Misschien dat humor het leed wat kan verzachten. En ik hoop mensen aan te moedigen er het beste van te maken.”