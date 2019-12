Jack leert Violet (88) kennen op luchthaven en schenkt haar meteen zijn zitje in eerste klasse: “Hij maakte haar droom waar” Sven Van Malderen

19 december 2019

19u52

Bron: Fox News 0 Het leukste van het web Leah Amy heeft als stewardess al beroemde voetballers, topmodellen en Hollywoodsterren in de watten gelegd. Maar de ontmoeting die haar het meest bijblijft, is zonder meer die met Violet en Jack. Op haar Facebookaccount legt de jongedame uit hoe die precies in haar werk ging.

Bij het inchecken was blijkbaar al een spontane vriendschap ontstaan. “Jack en zijn familie hadden zitjes gereserveerd in eerste klasse om vanuit New York terug naar Londen te vliegen”, vertelt de medewerkster van Virgin Atlantic.

“Toen hij ontdekte dat Violet het met heel wat minder moest stellen, stond hij meteen zijn plek aan haar af. Hij ging naast het toilet zitten en heeft op geen enkel moment geklaagd. Niemand heeft hem verplicht tot zo’n geste, hij deed het enkel om zijn goed hart te tonen.”

Violet is 88 jaar en heeft haar hele leven als verpleegster gewerkt. Eerst in Amerika, later in het Verenigd Koninkrijk. “Ze reist vaak naar New York om haar dochter te bezoeken, maar door haar knieoperatie was dat al een hele tijd niet meer gelukt. Het was haar droom om ooit eens helemaal vooraan in het vliegtuig te kunnen zitten. Jack heeft die waargemaakt.”

“Je had haar gezicht moeten zien toen ik haar na het avondeten ging instoppen. Haar dochter zou haar nooit geloven en daarom wilde ze een selfie als bewijs. Een gsm of e-mailadres heeft ze niet, dus deze foto’s stuur ik morgen met de post op”, besluit Amy.

Het hartverwarmende verhaal lokte inmiddels al duizenden reacties uit. Eén constante daarbij: Jack wordt op een voetstuk gehesen. “Prima opvoeding, dit soort jongemannen geeft ons hoop voor de toekomst”, klinkt het onder meer. Of nog: “Wat een lief gebaar. Zo’n lange vluchten kunnen een heuse aanslag zijn op je lichaam. Voor de oudere vrouw moet die ervaring heel speciaal geweest zijn.”