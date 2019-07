Ivanka Trump beleeft “ongemakkelijk moment” als wereldleiders haar negeren: parodieën niet bij te houden KVDS

01 juli 2019

17u26

Bron: The Guardian, The Hill 8 Buitenland De Amerikaanse presidentsdochter Ivanka Trump is kop van jut nadat ze zich tijdens de G20 in Japan op een “ongemakkelijke” manier in een conversatie van enkele staatshoofden probeerde te mengen. Beelden daarvan gingen in geen tijd viraal. En de parodieën lieten niet op zich wachten.

Het was het Franse Elysée, het kabinet van president Emmanuel Macron, dat het filmpje deelde in de Stories op zijn Instagramaccount. Op de beelden is te zien hoe Ivanka probeert deel te nemen aan een gesprek van Macron, de Britse premier Theresa May, de Canadese premier Justin Trudeau en de voorzitter van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) Christine Lagarde.



Heel wat gebruikers op sociale media omschreven het als een “ongemakkelijk moment”. Daarop begonnen ze met de hashtag #UnwantedIvanka de presidentsdochter als ongewenste gast te fotoshoppen in een hele reeks iconische foto’s, zoals de landing van de geallieerden in Normandië op D-Day, de overstekende Beatles op Abbey Road en de eerste maanlanding. (lees hieronder verder)

Ivanka crossing the Delaware #unwantedivanka pic.twitter.com/7YTAyr1icb robin duntze(@ vetskeptic) link

Whoever did #unwantedivanka you are a fucking genius... the Internet is yours... pic.twitter.com/jPPigPxkSz Peter Jackson 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿🇬🇧🇨🇿(@ PeterJacksonUK) link

One of my top 3. #UnwantedIvanka pic.twitter.com/rS29ESdAmM NoEmptySuits(@ NoEmptySuits) link

This one is my favorite #UnwantedIvanka pic.twitter.com/mcuvoV96pW Empty Glass(@ Send_Whiskey) link

That time #unwantedivanka mistook "Hair Peace" for a sale on Hair Pieces. pic.twitter.com/65Y0IYg0Kq C.C. Smith(@ REALmissSMITH) link

"So it's not gonna be easy. It's going to be really hard; we're gonna have to work at this everyday, but -- who the hell is this woman?!"#UnwantedIvanka pic.twitter.com/V6e2SBvwef Candy Kirby(@ candykirby) link

He's just not that in to you gurl... #UnwantedIvanka pic.twitter.com/py9LAkz5iI Nɪᴄᴋ Rʜᴏᴅᴇs(@ nick_rhodes_nz) link

“My battery is low and it’s getting dark.” #unwantedIvanka pic.twitter.com/251lpKDq5r BLGee(@ BeeElleGee) link

Just checked out the trending #unwantedivanka hashtag on Twitter and amazed at the Photoshop skills out there. I mean, ancient Egypt? pic.twitter.com/jA1iuuWjaU Brian Fraga 🇺🇲🇵🇹🇻🇦(@ brianfraga) link

That time #unwantedivanka was flying, Jack. pic.twitter.com/6G703oMke5 𝗔𝘀𝗵𝘁𝗼𝗻 𝗣𝗶𝘁𝘁𝗺𝗮𝗻(@ ashtonpittman) link

Hanging at the Oscars!!! #UnwantedIvanka pic.twitter.com/4FerRYEu9y Hali-Facts(@ CampaignKaraoke) link

#unwantedivanka at Ali vs Liston pic.twitter.com/MkOg2CkNkS Phil Herbert(@ phil_herbert) link

Ook politiek Amerika liet zich horen. Onder meer het Democratisch congreslid Alexandria Ocasio-Cortez: “Het kan sommigen verbazen, maar gewoon ‘dochter zijn van’ is niet echt een kwalificatie voor een carrière”, tweette ze gisteren. “Het schaadt onze diplomatische standing.”





Ivanka Trump is sinds 2017 een van de topadviseurs van haar vader. Al bij haar aanstelling deed dat wenkbrauwen fronsen omdat ze daarvoor niet echt kwalificaties leek te hebben.





Eerder dit jaar kwam aan het licht dat haar vader haar overwogen had om de Wereldbank te leiden. Hij zei ook dat ze een geweldige ambassadeur zou zijn voor de Verenigde Staten bij de VN.

It may be shocking to some, but being someone’s daughter actually isn’t a career qualification.



It hurts our diplomatic standing when the President phones it in & the world moves on.



The US needs our President working the G20. Bringing a qualified diplomat couldn’t hurt either. https://t.co/KCZMXJ8FD9 Alexandria Ocasio-Cortez(@ AOC) link