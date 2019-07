Ivanka feliciteert Boris Johnson met premierschap ‘United Kingston’ en is opnieuw kop van jut KVDS

23 juli 2019

16u06 0 Het Leukste van het Web De dochter van de Amerikaanse president Donald Trump heeft het opnieuw verkorven na een tweet die ze de wereld in stuurde om Boris Johnson geluk te wensen met zijn verkiezing tot nieuwe Britse premier. Ze noemde hem echter premier van het “United Kingston”. Twitter liet het niet passeren.

Het is nog geen maand geleden dat de presidentsdochter al eens het mikpunt van spot was, toen er beelden van de G20 in Japan opdoken waarop te zien was hoe ze zich op een “ongemakkelijke manier” in een conversatie van enkele staatshoofden probeerde te mengen. Het filmpje ging viraal en de parodieën waren niet bij te houden. Daarop werd Ivanka als ongewenste gast gefotoshopt in een hele reeks iconische foto’s. De geschiedenis lijkt zich nu te herhalen.

Tikfout

Toen vandaag bekend raakte dat Boris Johnson verkozen was tot de nieuwe leider van de Britse conservatieven en nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk, stuurde Ivanka felicitaties zijn kant op via Twitter. Maar daarbij maakte ze een tikfout. Of speelde de autocorrectie haar parten. In plaats van Johnson de nieuwe premier van het ‘United Kingdom’ te noemen, schreef ze ‘United Kingston’. Ter info: Kingston bestaat wel degelijk, het is onder meer een stad in Canada, de naam van enkele plaatsen in Groot-Brittannië, alsook de hoofdstad van Jamaica. Dat bleef niet ongestraft en de hashtag #UnitedKingston werd in geen tijd trending.





“De covfefe-familie slaat weer toe”, klonk het onder meer, en er werden al T-shirts ontworpen voor het ‘nieuwe land’. Tegenstanders van Johnson mijmeren dan weer weemoedig: “Ik wou dat hij effectief alleen maar eerste minister van Kingston was.”





Intussen werd de typo rechtgezet in een nieuwe tweet van Ivanka Trump. De oude werd verwijderd.

The covfefe family strikes again. #UnitedKingston pic.twitter.com/p7NPbzrnWh 𝔏𝔯𝔯𝔯(@ coldplague) link

Didn't the #Titanic set sail from the #UnitedKingston??? 🚢 pic.twitter.com/Lhf0Xb3Pk7 ɯ𝐨ɔʇ𝐨𝐩ʎ𝐧ƃן𝐨𝐨ɔ@(@ atcoolguydotcom) link

Anyone know where I can get this #UnitedKingston tee? Need to rep my country pic.twitter.com/oh7vRkHAzl YT: sheedabp(@ sheedabp) link

God save our gracious #PrinceofWhales!#UnitedKingston pic.twitter.com/US1dnPSTMq ชายคนหนึ่งจากจักรวาลคู่ขนาน💙(@ ManfromParallel) link

Nobody:

Ivanka: Congratulations BJ on becoming the next PM of the #UnitedKingston

Twitter: pic.twitter.com/pT6Wm3eDcw Lisa.B.Nice(@ MzAnewBourgeois) link

Turtles (like Boris) love to nest in Kingston Harbour’s Palisadoes Spit #UnitedKingston #MeetBoris 🇬🇧🇯🇲 pic.twitter.com/4nP1HUT993 Tom Barrett(@ TomBarrett93) link

Bloody wish he was only Prime Minister of Kingston #unitedkingston #bojo #swlondonindependence #boris4kingston (h/t @Steve_Dunthorne) pic.twitter.com/Hx1SIGSaUH Rachel Blundy(@ rachelblundy) link

#unitedkingston #Jamaica @BarackObama

Just a reason to retweet this photo. pic.twitter.com/mRi3SqbTuq It was sport(@ inthenews2019) link

And here is Boris, presiding over the Fiefdom of Kingston.#UnitedKingston pic.twitter.com/5g5Ng8Rqau STOP tRumpnado 🌊(@ Trumpnado2016) link

The three nations of the #UnitedKingston pic.twitter.com/r1WFIjCHiz Simon Gwynn(@ simongwynn) link

It was a mistake, but Ivanka Trump is awfully Surrey #UnitedKingston pic.twitter.com/n3X1m3i4AQ Paul Saffer(@ PaulSaffer1) link