Italianen boos over kiwi-pizza mvdb

17 januari 2020

09u09

Fruit op een pizza is 'not done', schreeuwen Italianen al decennia. De 'pizza Hawaï' met ananas leidde al tot flinke wrevel, nu gooit een pizza met kiwischijfjes olie op het vuur.

Een Zweed plaatste op 5 januari een foto van de bewuste pizza op Facebook. Stellan Johansson had voor kerst kilo's kiwi cadeau gekregen en wou iets doen met de overschot. Hij trok naar de plaatselijke pizzeria in zijn woonplaats Skottorp aan de Zweedse westkust en vroeg om een pizza met kiwi's. Het personeel keek raar op, maar ging op het vreemde verzoek in. De kiwi-pizza belandde al snel op socialemediasite Reddit.com, met het treffende bijschrift “een gruwel”.



Het leidde wereldwijd tot hevige reacties. De foto wekte ook down under de gemoederen. Pizzabakker Johnny di Francesco, een nazaat van uitgeweken Italianen in Australië, verklaarde aan een radiozender dat hij in wezen geen probleem heeft met kiwi op pizza, indien het als dessert bedoeld is. Als hoofdgerecht kan het niet. Vooral de combinatie kiwi en hesp ligt moeilijk. “Als we thuis (in Italië, red.) zoiets zouden durven, zouden klanten het fruit naar onze kop smijten.”

De pizza is ook nieuws in Italië, waar velen in de pen kruipen om hun ongenoegen te uiten. Een greep uit de reacties: “ik denk dat ik blind ben geworden”, “in welke wereld leven wij” en “dit is een gruwel tegen de natuur.”