Italiaanse politie helpt jongen die oma puppy wil schenken, maar hem zelf niet mag brengen HLA

10 april 2020

17u19

Bron: Belga 0 Het leukste van het web De Italiaanse politie heeft een jongen geholpen om een bijzonder geschenk aan zijn grootmoeder te bezorgen. De jongeman had een puppy gekocht voor zijn oma, maar mocht die niet zelf afgeven door de strenge coronamaatregelen in het land.

Omdat zijn grootmoeder onlangs afscheid had moeten nemen van haar hond, kocht de kleinzoon een nieuwe puppy voor zijn oma. Door de strenge maatregelen rond het coronavirus kon de jongeman het dier niet afgeven bij zijn grootmoeder, omdat dat een niet-essentiële verplaatsing zou zijn. De jongen besloot dan ook om de politie om hulp te vragen. De agenten haalden de puppy op en brachten hem veilig naar zijn nieuwe baasje.

De nationale chef van de politie, Franco Gabrielli, benadrukt in de Italiaanse pers dat agenten bijzonder meelevend zijn met het publiek. "Terwijl we de wet strikt naleven, moeten we ons er vandaag in de eerste plaats van bewust zijn hoe bedroefd en verbijsterd onze burgers zijn en aan hun zijde staan", zei hij.

Italië is tot nu toe het land dat het zwaarst werd getroffen door het coronavirus. Donderdag telde het land al meer dan 143.000 besmettingen en 18.000 overlijdens.