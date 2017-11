Is glitter de nieuwste trend in koffieland? IB

Bron: Twitter 2 rv/ Instagram: @supri_30 Een 'Diamond and Gold' cappuccino in de Indiase koffiezaak Coffee by Di Bella in Mumbai. Het leukste van het web Een Indiase koffieshop is wellicht een wereldwijde nieuwe trend gestart: glitterkoffie. Hoewel de sprankelende cappuccino hetzelfde smaakt als de ‘gewone’ versie, zien ze er besprenkeld met glitters natuurlijk veel feestelijker uit dan normaal.

En daar is het de Indiase koffiezaak natuurlijk om te doen. Het drankje heet ‘Diamond en Gold Cappuccino’ en wordt verder gewoon op dezelfde manier bereid als een gewone cappuccino, met gestoomde melk. Het grote verschil is de eetbare glitter die op het drankje ligt te sprankelen.

"Bling"

Het drankje valt in ieder geval in de smaak bij de klanten, die zeggen dat de koffie zoals een normale cappuccino smaakt, maar “veel meer bling heeft.” Anderen vonden dat de glitter bijdroeg aan een “meer crèmeachtige textuur en nog zorgt voor en glitterachtige lipgloss. Anderen maken zich dan weer zorgen over de voedselveiligheid en vragen zich af of de glitters die gebruikt worden wel echt eetbaar zijn.

De ‘discokoffie’ is voorlopig alleen nog maar bij Coffee by Di Bella in Mumbai verkrijgbaar, maar het zou ons niet verbazen wanneer het swingende drankje binnenkort ook in de koffiezaken in ons land opduikt.

May your Saturday night shine and sparkle just as bright as our Gold and Diamond Cappuccino! #CoffeeByDiBella #CBD #DiBella Een foto die is geplaatst door Coffee By Di Bella (@coffeebydibella) op 04 nov 2017 om 15:06 CET