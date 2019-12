Is dit dé video van 2019? "Hoe dùrven jullie?" Greta Thunberg pakt wereldleiders aan Stem op dé video van 2019 en win een filmticket Redactie

13 december 2019

07u18

Bron: VTM NIEUWS 0 Dé video's van 2019 De beelden van een brandende Notre Dame, Harry en Meghan die poseren met hun eerstgeborenen of toch de tierende fietser die niet wil wijken voor een vrachtwagen. Wat is dé video van 2019? Stem De beelden van een brandende Notre Dame, Harry en Meghan die poseren met hun eerstgeborenen of toch de tierende fietser die niet wil wijken voor een vrachtwagen. Wat is dé video van 2019? Stem hier en win ook één van de 125 duo-filmtickets voor nog meer kijkplezier tijdens de kerstdagen.

Op de klimaattop in september in New York gaf de Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg een niet mis te verstane boodschap aan de wereldleiders. “Hoe durven jullie? Jullie hebben mijn dromen en mijn jeugd gestolen. Jullie hebben gefaald”, klonk het.