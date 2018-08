Is dit de meest verwoede Pokémon Go-speler ter wereld? mvdb

13 augustus 2018

23u09 1 Het leukste van het web Pokémon GO zorgde twee zomers terug ook hier voor een ongelofelijke hype. Duizenden verwoede jagers gingen overdag en 's nachts met hun smartphone op zoek naar de virtuele monstertjes, wat ei zo na leidde tot een avondklok in het Antwerps havendorpje Lillo.

De populariteit was wereldwijd zo groot dat er zelfs doden bij vielen. In Oostenrijk werd een onoplettende Pokémonjager geschept door een wagen. In Guatemala werd een Pokémonjager 's nachts aanzien voor een inbreker. Hij stierf door vuurschoten afgevuurd door de bewoners.

Nu twee jaar later is de hype wat gaan liggen, maar het spel van ontwikkelaar Niantic is nog steeds springlevend. Vraag dat maar aan de Chen Sanyan (70) uit Taiwan. De grootvader is welllicht 's werelds meest verwoede Pokémonjager. Aan zijn fietsstuur heeft hij niet minder dan elf smartphones (en elf verschillende Pokémon Go-accounts) geïnstalleerd die met bedrading zijn geconnecteerd met negen powerbanks achteraan. Op die manier kan hij tot twintig uur per dag spenderen aan zijn allesomvattende hobby. Zijn kleinzoon leerde hem het spel kennen. Sanyan gaf al een klein fortuin uit aan smartphones. Met de verschillende telefoons kan hij zo makkelijker op zijn eentje nieuwe monsters vangen. De man is een fenomeen in en rond hoofdstad Taipei en wil naar eigen zeggen doorgaan tot 15 smartphones op zijn fietsstuur.