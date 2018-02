Irma reist op haar 93ste als vrijwilligster naar Keniaans weeshuis: "Beetje onbezonnenheid doet leven" Joeri Vlemings

22 februari 2018

15u32

De Italiaanse Irma is op haar 93ste plots een heuse social mediaster. Met dank aan een Facebookpost van haar kleindochter Elisa Coltro. Zij was zo trots op nonna Irma, omdat die op haar gezegende leeftijd nog vrijwilligerswerk in een Keniaans weeshuis gaat doen, dat ze een foto van de kranige dame op de luchthaven postte.

Irma is 93 en komt uit Noventa Vicentina in de Italiaanse provincie Vicenza. Op haar 26ste werd ze weduwe en stond ze er met drie kinderen alleen voor. Ze verloor daarna ook nog eens een dochter. Op Facebook stelde haar kleindochter Elisa Coltro haar zo voor:

Dit is mijn grootmoeder Irma ❤️, een 93-jarig meisje, dat vanavond vertrok naar Kenia. Niet om in een toeristisch dorp in de watten te worden gelegd, maar om naar een dorp met kinderen te gaan, naar een weeshuis. Ik toon jullie haar omdat ik vind dat we allemaal een beetje onbezonnen moeten blijven om te leven en niet om te overleven. Kijk nu naar haar ... wie zal haar stoppen? Ik hou van haar.

Aan Repubblica doet Elisa het hele verhaal. Toen Elisa's mama deze foto's vanop de luchthaven doorstuurde, was de vrouw naar eigen zeggen zo ongelooflijk trots op haar grootmoeder dat ze de beelden op Facebook deelde. "Mijn oma heeft altijd van het leven gehouden en niks heeft haar ooit kunnen tegenhouden", zegt Elisa. Irma deed alles voor haar naasten en haar familie. Voor Elisa is ze een voorbeeld: ook offerde haar laatste twee zomervakanties op om Syrische vluchtelingen in Griekenland te helpen.

Maar hoe komt haar oma in Kenia terecht? Irma blijkt bevriend te zijn met een koppel dat elk jaar een maand naar het weeshuis in Kenia trekt om er vrijwilligerswerk te verrichten. Irma steunt hen al jaren financieel, maar ze wou dit jaar méér doen. Daarom trommelde ze haar dochter, mama van Elisa, op om samen naar Kenia te vliegen. Die stemde toe en... weg zijn ze! Voor drie weken, zegt Elisa. Dan pauzeert ze even. "Of misschien beslist mijn oma uiteindelijk om ginder te blijven en nooit meer terug te keren. Alles is mogelijk, haar grote hart en haar energie kennende."