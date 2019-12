Internet lacht zich krom met fietser vs. trucker mvdb

06 december 2019

08u57 0 Het leukste van het web Het druk bekeken filmpje van de fietser die niet wijkt voor een tientonner op een smal baantje, bezorgt creatievelingen een pak inspiratie. Nog geen 48 uur na het viraal gaan van het filmpje, ontdekken we nog steeds de ene leuke meme na de andere.

Naast de memes duiken diverse nep-evenementen op en een remix. De speed pedelec-fietser, die in het dagelijkse leven zelf vrachtwagenchauffeur is, komt telkens herkenbaar in beeld. Wij geven hem onherkenbaar. Een overzicht.

Facebookpagina Maxime’s Journey laat zich inspireren door de adembenemende vrachtwagenreclame met Jean-Claude Van Damme, bijgenaamd Muscles from Brussels.

Diezelfde Maxime’s Journey ‘organiseert’ op 20 maart ‘het WK Vrachtwagens niet doorlaten omdat ze geen 1m opschuiven’. Duizenenden tekenen present voor het fictieve evenement.

Met zijn taalgebruik kan hij - net over de grens - de New Kids uit het Nederlandse Maaskantje (Noord-Brabant) vervoegen, oordeelt deze twitteraar.