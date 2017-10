Ingeborg wil videoclip maken voor haar nummer 'Gratitude' en ze doet daarvoor deze oproep Koen Van De Sype

Ingeborg doet het weer. Nadat de zangeres begin vorige maand de studio van 'Van Gils & gasten' op zijn kop zette door spontaan het nummer 'Gratitude' te zingen, wil ze nu graag een videoclip opnemen bij het lied. En ze heeft daarvoor de hulp nodig van heel Vlaanderen.

Het was dankbaarheid troef de avond van dinsdag 5 september in de tv-studio van Lieven Van Gils op één. Net voor het einde van de uitzending besloot Ingeborg namelijk nog een liedje te zingen met het publiek. Mét bijhorende bewegingen. En iedereen deed mee.



De video was een instant hit op sociale media en werd de afgelopen maand bijna 900.000 keer bekeken op Facebook alleen al. Radiozender StuBru promootte er zelfs een remix van. (lees hieronder verder)







En nu komt er dus ook een videoclip. "Jullie hebben massaal veel filmpjes gestuurd, wat ongelofelijk tof is", vertelt Ingeborg in haar boodschap. "En nu willen we jullie vragen voor 15 oktober zo veel mogelijk filmpjes te mailen naar gratitudevooringeborg@gmail.com en dan gaan we daar een ongelofelijk toffe clip van maken. Met jullie allemaal in beeld. Hoe meer gratitude hoe beter."



Kristel Verbeke

Voor wie toch al vergeten was hoe het dansje nu weer ging: op het einde van de video doet ze nog een kleine extra demonstratie, met onder meer Kristel Verbeke en Gers Pardoel.



Hieronder kan je ook nog eens bekijken hoe het er een maand geleden aan toeging bij 'Van Gils & gasten'.

Eén De gratitude vloog vanavond in het rond bij Van Gils & gasten!