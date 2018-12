Indrukwekkend natuur: mist rolt over Zwitserse bergen JOLE

19 december 2018

18u07

Bron: Storyful 0

Indrukwekkende natuur in Zwitserland. Daar trok een ‘mistlawine’ over het Jura-gebergte. Het natuurfenomeen ontstaat door de koude temperatuur en de vlakke rand of steile helling van een berg. De andere kant van de berg moet minder steil zijn zodat de mist langzaam naar beneden kan rollen.