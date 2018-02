Indrukwekkend: dit is wat er gebeurt als je op een met ijs bedekte trampoline springt Koen Van De Sype

12 februari 2018

14u32

Bron: Facebook 2

Een vrouw uit het Amerikaanse Springfield, Missouri heeft op Facebook een filmpje gedeeld waarop haar zoon te zien is terwijl hij op een met ijs bedekte trampoline springt. Het effect lijkt recht uit een film van The Matrix te komen. Het filmpje werd in nog geen 24 uur tijd 35.000 keer bekeken op de pagina van Michelle Blackmann McNew en bijna 320.000 keer bij een lokale nieuwszender KOLR10&Ozarks Local News.