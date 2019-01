Indonesische vliegmaatschappij zorgt voor origineel entertainment aan boord: live muziek jv

11 januari 2019

14u07

Bron: Time 1 Het leukste van het web De Indonesische luchtvaartmaatschappij Garuda biedt de passagiers nieuw vertier aan boord aan: live concerten. Het wil daarmee naar eigen zeggen millennials verleiden “die een ander soort vliegervaring wensen”. Akoestische live muziek op 10 km hoogte, het is inderdaad eens wat anders dan pakweg een opgeknipte B-film van twee jaar geleden.

Het eerste concert ligt al achter de rug: het vond woensdag plaats tijdens een vlucht van de Indonesische hoofdstad Jakarta naar vakantie-eiland Bali. Twee muzikanten stapten mee aan boord om hoog in de lucht een setje te spelen. Garuda wil zo ook opkomend talent promoten. Het gaat om miniconcertjes van 10 tot 15 minuten op sommige binnenlandse vluchten. Wie het niet bevalt, mag dus in principe niet al te lang hinder ondervinden.

Het lijkt een origineel en fris idee, maar in 2017 lanceerde de Amerikaanse maatschappij Southwest ook al live optredens op bepaalde vluchten. De reacties van de passagiers waren toen heel gemengd. Sommige reizigers vonden dat ze gestoord werden in hun slaap of tijdens het lezen.

Garuda zegt alvast niet over één nacht ijs te zijn gegaan wat de veiligheid betreft. “Bij mogelijke turbulenties zal de zanger meteen terug naar zijn stoel gebracht worden”, klinkt het.