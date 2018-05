Inbreker beseft dat hij gefilmd wordt en waant zich plots in 'Got Talent' sam

14 mei 2018

15u11

Bron: KameraOne 0

In het Californische Fresno kreeg de politie erg ongewone beveiligingsbeelden onder ogen van een inbraak in een kantoorpand. Toen de 43-jarige David Seale zag dat een camera op hem gericht was, zette hij een dansje in. Hij werd afgelopen dinsdag opgepakt toen hij opnieuw probeerde in te breken in hetzelfde gebouw.