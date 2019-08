In je wielertenue een koe helpen bevallen: oud-dierenarts Jaap deed zijn plicht Rutger Borgerink

25 augustus 2019

13u10

Bron: AD.nl 0 Het leukste van het web Een bijzonder tafereel gisterenmiddag in het Nederlandse Noordijk. Terwijl een veehouder bezig was om een jongvolwassen koe tevergeefs te helpen met de bevalling, kreeg hij plots hulp van een voorbijfietsende dierenarts.

De Nederlandse veehouder Henk Thuinte genoot gisteren van een ontspannen etentje, terwijl bij zijn buurman Marty Reurink het zweet aan alle kanten uitbrak. Niet alleen vanwege de hitte; een van de jongvolwassen koeien van Thuinte was aan het bevallen. Maar moeder koe was niet bereid mee te werken. “Ook al staken de poten van het kalf al naar buiten, de koe bleef maar rondjes lopen in de wei en wilde niet gaan liggen”, vertelt Reurink.

Jaap de Boer, oud-dierenarts uit Geesteren, kwam toevallig voorbij gefietst en zag wat er gebeurde. Hij zette z'n fiets aan de kant en schoot de man te hulp. Een boer en een dierenarts konden elkaar hier, op het moment suprême, perfect aanvullen.”Ik was blij dat Jaap net langskwam en wilde helpen”, blikt Reurink terug. “Je hoeft niks uit te leggen en je weet meteen hoe je elkaar helpt.”



Voor De Boer duurde zijn fietsrondje door Duitsland en de Achterhoek wat langer, maar de voormalig dierenarts is vooral blij dat hij zijn plicht heeft gedaan. Moeder en kalf maken het trouwens goed. “Toen het kalf ter wereld kwam, had het geen idee wat zich daarvoor allemaal had afgespeeld”, lacht Reurink.