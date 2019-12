In dit Frans rusthuis moest de bingomiddag wijken voor... een stripact mvdb

16 december 2019

18u00

Bron: Var Matin - La Dépêche 2 Het leukste van het web Het moet niet altijd een accordeonist of een bingonamiddag zijn, moet de directrice van een rust- en verzorgingstehuis in het Zuid-Franse La Farlède nabij Toulon hebben gedacht. Daar het rusthuis Le Jardin des Orchidées voor 98% vrouwelijke bewoonsters huisvest, kwam ze met een allesbehalve doordeweekse ontspanningsactiviteit op de proppen: een optreden van drie mannelijke strippers.

De Gentlemen Chippendales deden waar ze voor waren ingehuurd en toonden al strippend hun gebruinde torso’s aan de dames op leeftijd. Of het drietal uit Marseille ‘full monty’ ging, is niet geweten.



De directrice ging de mosterd halen in het Verenigd Koninkrijk. Op vraag van een jarige bewoonster (89) kwamen enkele mannelijke strippers vorig jaar naar een rusthuis afgezakt om eenmalig de maaltijden te serveren. De mannen gingen toen enkel in een schort gekleed. Reden genoeg om iets soortgelijks in Frankrijk te organiseren.



Het (stokoud) publiek was helemaal verrukt door het optreden van de strippers, weet Var Matin. Een van hen heeft de Gentleman Chippendales al geboekt voor haar 100ste verjaardag.

