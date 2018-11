In dit Afrikaans dorp zijn mens en krokodil beste vrienden Redactie

19 november 2018

In Bazoulé, in Burkina Faso, is er geen sprake van angst voor krokodillen. De inwoners van het dorp geloven in een oude mythe en vereren de dieren. Ze aaien de roofdieren en gaan er zelf op zitten.