In deze gigantische opblaasboten kan je wel een feestje bouwen HR

12 maart 2018

10u52

Bron: Cosmopolitan 4 Het leukste van het web Hou jij er ook van om op een zomers topdag lekker op het water te dobberen? Deze gigantische opblaasboten in de vorm van een eenhoorn, pauw of flamingo bieden zelfs plaats genoeg om op het water een feestje te houden met je vrienden. En ze zijn niet eens zo duur.

Opblaasbare luchtmatrassen in de vorm van een flamingo of zwaan waren vorige zomer ook al behoorlijk trendy, en doken voortdurend op in foto's op sociale media. Maar daar kon je meestal maar alleen of met twee personen op. Nu is er ook een gigantische versie die plaats biedt aan minstens zes volwassen personen. Bovendien zijn ze uitgerust met ingebouwde bekerhouders en koelers. Aangezien de boten ongeveer 10 vierkante meter groot zijn, zullen ze wellicht niet in elk zwembad passen. Maar ze lijken ons ideaal voor op een meer of zelfs op zee. De boten zijn gemaakt in China, en te koop in deze Amerikaanse webshop. Daar kosten ze net geen 150 dollar (122 euro).