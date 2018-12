IN BEELD: Kerstmannen op de motor in Brussel RPM

02 december 2018

16u09

Bron: Joel Hoylaerts 0 Het leukste van het web Het is ondertussen december, en dat betekent tijd voor wat kerstsfeer. Zo waren vandaag enkele opvallende figuren te zien in Brussel: enkele kerstmannen op motorfietsen. Het is nog te vroeg om pakjes uit de delen, maar dat betekent niet dat de kerstman zich niet mag amuseren.

De kerstman gaat mee met z’n tijd en heeft zich een motorfiets aangeschaft. Zo leek het toch als je vandaag door Brussel reed. Door de klimaatmars die momenteel aan de gang is, de grootste ooit in België, zou het wel kunnen dat de verklede motorfietsers wel eventjes in het verkeer moeten wachten. Gelukkig zijn we maar in het begin van december en is er dus geen risico dat de pakjes te laat gaan zijn. Hopelijk heeft de Sint dat probleem ook niet.