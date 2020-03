IN BEELD. Fans van nektapijtjes blazen verzamelen op ‘Mulletfest’ ADN

10 maart 2020

12u22

Bron: New York Post, BBC 0 Het leukste van het web Mulletfest, dat is hét feest voor nektapijten. In Kurri Kurri, een stadje in de Australische deelstaat New South Wales, kwamen onlangs honderden mensen samen om hun weelderige neklokken te showen. In tal van categorieën waren er prijzen te winnen, een Brit kaapte de internationale award weg. Hij heeft dan ook een exemplaar waar de jongens van New Kids een traantje bij zouden wegpinken.

‘Mulletfest’ is de jaarlijkse hoogdag voor de bekende - beruchte - haarstijl waarbij het haar vooraan kort wordt gehouden, maar een stuk langer mag achteraan. Business in the front, party in the back, zeg maar. Al blijkt uit onderstaande foto’s dat bij sommigen het feestje ook vooraan gewoon verdergaat.

In Kurri Kurri komen nektapijt-lovers elk jaar samen voor een spetterend feestje om hun iconische haarstijl samen met gelijkgezinden te vieren, terwijl lokale goede doelen gesteund worden. En er is dus ook de wedstrijd, waarbij deelnemers beoordeeld worden op snit, presentatie en podiumprésence. De categorieën waarin een trofee te winnen viel: ‘alledaags’, ‘smerig’, ‘ranga’ (rood haar), ‘vintage’, ‘extreem’, ‘internationaal’ en ‘junior’. Er is ook een ereprijs: ‘Best Mullet of them All’.

Resultaat: een bont allegaartje ‘rattenstaarten’. Niet onze woorden, wel die van de internationale winnaar. Rob Ayton (31) uit Devon is grafisch ontwerper en fervent skateboarder en nu ook officieel bezitter van het beste nektapijt ter wereld.

British man wins world’s best mullet at ‘Mulletfest’ https://t.co/UStuOUWHWV pic.twitter.com/huXk6GNy1D New York Post(@ nypost) link

De Brit legt uit dat hij zichzelf de iconische haarstijl drie jaar geleden aanmat tijdens een reis naar Australië. Het begon als grap, eerder ironisch. Maar al snel ontdekte hij dat hij een nektapijt echt leuk vond. Hij leerde de haarstijl appreciëren. Wat je nodig hebt voor een goed exemplaar? “Tijd en geduld en een karakter dat omkan met véél negatieve feedback”, aldus Rob.