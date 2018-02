IJssalon verkoopt het gevaarlijkste ijsje ter wereld. Je moet zelfs document ondertekenen voor je het mag opeten avh

'Respiro Del Diavolo', ofwel Adem van de Duivel, is het gevaarlijkste ijsje ter wereld. Het is namelijk 500 keer pikanter dan Tabasco. Wie zijn mond eens in vuur en vlam wil zetten, kan terecht in het Aldwych Café, een ijssalon niet ver van Glasgow. Je moet wel ouder zijn dan 18 en eerst een document ondertekenen waarmee je alle verantwoordelijkheid op jou neemt.

Tabasco scoort ongeveer 7.000 SHU op de schaal van Scoville, een schaal die de pikantheid van eten meet. Dit ijsje scoort maar liefst 1.569.300 punten op diezelfde schaal. Ter vergelijking: pepperspray scoort tussen 2 miljoen en 5 miljoen op de schaal van Scoville. Het is dan ook geen wonder dat de Adem van de Duivel het gevaarlijkste ijsje ter wereld wordt genoemd. En in het Aldwych Café in Schotland kan je het proeven.

Het ijsje is gemaakt volgens een oud Italiaans recept uit 1936. Toen Martin Bandoni, de uitbater van Aldwych Café, vorige maand naar Italië trok, kwam hij op het idee om het ijsje zelf te maken. “Ik weet dat de mensen in Glasgow houden van pikant eten, maar dit is als een kernexplosie in je mond”, zegt Martin.

Een potje kost 2 pond, een hoorntje 1,90 pond. Je moet wel minstens 18 jaar zijn en voor je eraan begint, moet je een document ondertekenen waarmee je alle verantwoordelijkheid op jou neemt.