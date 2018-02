Iets voor u? Dit is de langste zipline ter wereld ADN

02 februari 2018

10u19 39 Het leukste van het web 2,83 kilometer. Zo lang is de langste zipline ter wereld, gisteren officieel geopend in de Verenigde Arabische Emiraten. Waaghalzen kunnen er vanop de hoogste berg hun hartje ophalen.

Vanop de top van de indrukwekkende Jebel Jais-berg (1.680 meter boven zeeniveau) in het Arabische emiraat Ras-al-Khaimah kunnen avonturiers met ongelofelijke uitzichten naar beneden zoeven. Een adembenemende tocht die bijna drie minuten duurt en waarbij snelheden tot 150 km/u worden gehaald.

Hand in hand met de opening mocht de zipline het Guinness World Record voor ’s werelds langste zipline in ontvangst nemen. Het huzarenstukje breekt het vorige record dat op naam van Puerto Rico stond met een zipline van 2,2 kilometer lang - die El Monstruo (het monster) heet. De Jebel Jais Flight-attractie past in recente inspanningen van de kleinere, minder bekende emiraat om meer toeristen aan te trekken.

In het razend populaire Dubai opende dan weer onlangs ’s werelds langste stedelijke zipline.