Iemand wil iets goedmaken met Shirley en bestelt drie luchtboodschappen MVH

26 mei 2019

14u12

Bron: AD.nl 0 Het leukste van het web Een opvallende verschijning in de lucht boven de Nederlandse stad Utrecht zaterdagavond. Drie vliegtuigjes cirkelden over het stadsdeel Rivierenwijk, om ene Shirley te feliciteren met haar verjaardag.

De verzender van de luchtboodschap wil Shirley niet alleen feliciteren. Hij of zij heeft duidelijk spijt, want er is te lezen: ‘Happy birthday Shirley, geef me een tweede kans, ik mis je enorm!’

Het is niet bekend wie Shirley of de anonieme aanbidder is. Ook op Twitter vragen veel mensen zich dat af, gezien een groot aantal tweets over de actie.

Vanuit de lucht boven #rivierenwijk in #Utrecht wordt #shirley in verlegenheid gebracht. Gefeliciteerd Shirley #tweedekansje pic.twitter.com/MxiZBK99Ag Gertjan Kooij(@ beeldboot) link

‘Happy birthday Shirley - geef me een tweede kans - ik mis je enorm’ #utrecht #tolsteeg #hoograven pic.twitter.com/jhA9vOXJTl Ron Buiting(@ RonBuiting) link

