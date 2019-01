Iemand tekent gigantische beer in sneeuw en iedereen vraagt zich nu af hoe navel werd gemaakt KVDS

31 januari 2019

16u32

Bron: CBC News 0 Het leukste van het web Een raadsel in de sneeuw houdt de bewoners van Montréal in Canada in de ban. Iemand trok er de contouren van een gigantische beer op het ijs van het Canal de Lachine en nu breekt iedereen zich er het hoofd over hoe de artiest in godsnaam de navel maakte.

Wholesome snow art on the Lachine canal ❤️ pic.twitter.com/pQIxellzRx Kate McKenna(@ katemckenna8) link

Het was de plaatselijke afdeling van CBC News die het verhaal naar buiten bracht. De beer verscheen gisteren in de sneeuw, vlakbij een voetgangersbrug die het kanaal overspant in de buurt van Saint-Henri. Al snel viel het aandachtige kijkers op dat de navel van het dier wel erg ver van de andere sporen aflag. En ze vroegen zich af hoe de artiest die navel dan wel had gemaakt.

Hypotheses

Volgens CBC News was er makkelijk twee meter tussen de navel en de omtrek van de beer en meteen deden de wildste hypotheses de ronde.





De meest voor de hand liggende: dat de artiest gesprongen was. Probleem daarmee is dat de beer - zoals vermeld - op het ijs getekend werd en dat er geen glijsporen zijn aan de navel. Het is bovendien een flinke afstand om te springen. En als je van de navel terug naar de rand moet, kan je ook geen aanloop nemen.

Anderen zochten het iets verder en opperden dat de maker sneeuwballen had gebruikt en die naar de plek had gegooid waar de navel zich bevindt. Problematisch daaraan is dat de persoon in kwestie dan ongelofelijk goed moet kunnen mikken, want de navel is perfect gevormd en bestaat uit maar liefst vier afdrukken in de sneeuw.

Sommigen dachten aan een drone of een hockeystick. Die laatste theorie wordt kracht bijgezet door de perfect gevormde wenkbrauwen van de beer, die ook met zo’n stok gemaakt kunnen zijn. Het kan ook een schoen op een stok geweest zijn, zo klinkt het.

Even diep

Een andere populaire theorie is dat de navel er al was. En dat de rest van de beer er achteraf werd rondgemaakt. De vraag blijft dan wel hoe die oorspronkelijke afdrukken gemaakt werden. De afdrukken van de navel zien er bovendien even diep uit als die van de rest van de beer.

De vraag blijft voorlopig onbeantwoord en dus wordt er vrolijk verder gegist. Sommigen gaan zelfs zo ver om te denken dat het aliens waren, in navolging van de bekende graancirkels.