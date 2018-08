Identieke tweelingzussen trouwen met identieke tweelingbroers in gezamenlijke ceremonie: "We gaan allemaal samen in een huis wonen" IB

06 augustus 2018

07u22

Identieke tweelingzussen Brittany en Briana Deane komen al jaren op het tweelingenfestival in Twinsburg, Ohio. Vorig jaar sloegen ze er een identieke tweeling aan de haak, de broers Josh en Jeremy Salyers. De koppels traden dit jaar op het festival in het huwelijk met een dubbelceremonie. Alsof dat nog niet genoeg tweelingen waren, werd de dienst ook nog eens geleid door een identieke tweeling.

Door een identieke tweeling te huwen, komt de kinderdroom van Brittany en Briana (31) uit; dat is wat ze altijd al gewild hebben. Voor Josh en Jeremy (34) ligt dat anders: zij hadden zich altijd voorgenomen om niet te trouwen ténzij met een identieke tweeling.

Toen ze vorig jaar bij hun eerste bezoek aan het tweelingenfestival in Twinsburg, Ohio de zusjes Deane zagen, spatten de vonken er meteen vanaf. “We wisten op de kleuterschool al dat dit is wat we wilden”, zegt Briana, die met Jeremy trouwde. “We wisten dat de kans zeer klein was om onze kinderdroom te vervullen. Ik trouw met de man van mijn leven en ik kijk naast me en mijn zus doet hetzelfde!”, zegt een dolgelukkige Brittany, die met Josh in het huwelijk trad.

De koppels zullen met z’n vieren gaan samenwonen in hetzelfde huis. “Wanneer we dan kinderen krijgen, zullen die genetisch gezien broers en zussen van elkaar zijn. We stellen het ons voor dat we allemaal samen met twee moeders en twee vaders onze kinderen gaan opvoeden.”

