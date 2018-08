Hulpvaardig of neerbuigend? Schrijfster maakt eenvoudige gids voor mannen die iets willen uitleggen aan vrouwen en die gaat meteen viraal KVDS

05 augustus 2018

18u15

Bron: Twitter, BBC 0 Het leukste van het web Een Britse schrijfster heeft op Twitter een eenvoudig overzichtje gedeeld dat moet voorkomen dat mannen zich nog schuldig maken aan ‘mansplaining’. Daarbij legt een man iets uit aan een vrouw op een betuttelende of neerbuigende manier. De post van Kim Goodwin raakte duidelijk een snaar, want hij werd in iets meer dan 2 weken tijd meer dan 50.000 keer gedeeld en 120.000 keer geliket.

Het waren twee mannelijke collega’s die de schrijfster om hulp gevraagd hadden. Ze wilden graag van haar horen hoe ze konden weten dat ze aan het ‘mansplainen’ waren. "Want dat wilden ze graag vermijden”, schreef Goodwin in een stuk voor de Britse openbare omroep BBC. En daarom maakte ze een heel handig overzichtje met enkele eenvoudige vragen.

Uitleg

De eerste was: heeft ze om uitleg gevraagd? Als het antwoord op die vraag ‘ja’ is, zit je veilig. Is het antwoord ‘nee’, dan moet je je afvragen of je meer relevante ervaring hebt dan de vrouw in kwestie.





“Als ze meer relevante ervaring heeft en ze is een bekend expert, moet je meteen je mond houden. Als ze gewoon meer ervaring heeft dan jij, ben je zéker aan het ‘mansplainen’. En als jullie ongeveer dezelfde ervaring hebben of je het niet goed weet, ben je vermóédelijk aan het ‘mansplainen’. Heb je wel degelijk meer ervaring, volgt er een nieuwe vraag: zouden de meeste mánnen met haar opleiding en ervaring dit weten?” (lees hieronder verder)

I have had more than one male colleague sincerely ask whether a certain behavior is mansplaining. Since apparently this is hard to figure out, I made one of them a chart. pic.twitter.com/7DZ1RTrB3R Kim Goodwin(@ kimgoodwin) link

Als het antwoord ‘ja’ is, dan ben je vermoedelijk aan het ‘mansplainen’. Als het antwoord ‘nee’ is, moet je je afvragen of je haar wel gevraagd hebt of ze uitleg wíl. “Als je dat gedaan hebt en ze ‘nee’ gezegd heeft, moet je meteen je mond houden. Als je dat níét gedaan hebt, ben je vermoedelijk aan het ‘mansplainen’. En als je dat gedaan hebt en ze heeft ‘ja’ gezegd, dan kan je rustig je gang gaan.”

Viraal

Toen nog een andere mannelijke collega haar dezelfde vraag stelde, besloot Goodwin het schema op Twitter te gooien en daar ging het meteen viraal. “Duizenden vrouwelijke Twitteraars deelden de post en vroegen om het op zakenkaartjes te printen of op het voorhoofd van mannen vast te nieten”, vertelt Goodwin bij de BBC. “De respons van mannen was minder eenduidig. Sommigen begonnen meteen de ‘mansplainen’ en legden aan vrouwen uit wat seksisme is of vroegen zich af hoe vrouwen iets konden bijleren als mannen hun kennis niet deelden. Anderen vonden het schema dan weer heel handig.”