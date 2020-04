Hoogzwangere Britse bevalt in auto op parking: ambulanciers dachten dat wenkende echtgenoot hen bejubelde Joeri Vlemings

23 april 2020

14u17

Bron: The Independent 0 Het leukste van het web Er lijken bizarre coronatijden voor nodig om gezondheidswerkers de eer te betonen die hen áltijd toekomt. In Engeland is dat welverdiende applaus zelfs al zo ingeburgerd dat enkele ambulanciers een wenkende man in nood verkeerdelijk aanzagen voor zo’n dankbare medemens: ze reden hem gewoon voorbij. De kerel moest dan maar zelf zijn vrouw helpen bij de bevalling van hun zoontje Wilf.

De 33-jarige hoogzwangere lerares Hannah Howells en haar man Andy (37), uit Hampshire, waren zondag op weg naar het Princess Anne-ziekenhuis in Southampton, toen ze doorhadden dat ze daar nooit op tijd zouden geraken. Andy Howells zette daarom de auto op de parking van een supermarkt en probeerde met gebaren de aandacht van een ambulance te trekken die uit de andere richting kwam. De ambulanciers stopten echter niet. Ze dachten dat Andy hen toejuichte voor hun inzet in de strijd tegen het Covid-19-virus.

Hannah doet het verhaal. “We waren nog maar tien minuten onderweg toen ik tegen mijn man zei: ‘De baby komt nu!’ We parkeerden de auto en belden de hulpdiensten. “Wilf was er al half uit terwijl ik vooraan in de auto zat met mijn gordel nog aan.” Papa Andy speelde vroedvrouw, met succes. “Proficiat, uw baby is geboren om 10u47", klonk het aan de andere kant van de hulplijn waar een vrouw papa Andy bijstond. De kleine Wilf woog 2,92 kg.

Hulp en bloemen

De ambulance die hen voorbijgereden was, was inmiddels teruggekeerd naar de kersverse ouders. De hulpverleners brachten de mama en haar pasgeborene alsnog naar het ziekenhuis ter controle. Nog diezelfde dag mochten de Howellsen weer naar huis, naar hun andere zoontje, Theo, die drie is.

Mama Hannah bedankt alle omstanders die spontaan hun hulp aanboden. “Ik kreeg zelfs bloemen die eigenlijk voor iemand anders bedoeld waren”, aldus Hannah Howells. En de papa? Die is zeker Kellie-Anne Blake ontzettend dankbaar, de dame die hem telefonisch en vakkundig assisteerde bij de bevalling van zijn echtgenote.