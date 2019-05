Hoogtevrees? Dan is deze nieuwe hangbrug niets voor jou JOLE

29 mei 2019

11u57

De nieuwe SkyBridge in Gatlinburg, in Tennessee is niet meteen geschikt voor mensen met hoogtevrees. De brug is meer dan dertig meter hoog en meer dan tweehonderd meter lang. In het midden werd het hout vervangen door glas zodat je naar beneden kan kijken. Eenmaal op de brug heb je een prachtig uitzicht over de Great Smokey Mountains. De brug werd in 2016 bijna volledig vernield door een hevige brand in de bergen.