Hondje 'voelt' dat onbekende man een groot verlies heeft geleden en gaat hem spontaan troosten Karen Van Eyken

21 februari 2018

09u57

Madison Palm (23) heeft altijd geweten dat haar corgi speciaal is. Vandaar dat ze het hondje heeft opgeleid tot therapiehond. Toch weet Cora haar baasje nog steeds te verbazen en ontroeren. Zo stapte de viervoeter spontaan op een onbekende man af op de luchthaven van Seattle omdat ze voelde dat hij aan het rouwen was en enige troost kon gebruiken.

Madison en haar hond waren op weg van Idaho naar Alaska. Bij een oponthoud in Seattle ging Cora naar een man die alleen zat te wachten aan de gate.

"Nog voor ik haar kon roepen, zat ze al aan zijn voeten", vertelt Madison. "Ik vroeg aan de man of hij dat wel oké vond. En met tranende ogen zei de man dat hij afgelopen nacht zijn hond had verloren."

Cora bleef een tijdje bij de rouwende man zitten. Hij aaide haar en fluisterde hoe schattig ze wel niet was. Het was een emotionele ontmoeting tussen mens en dier.

"Ik ben ervan overtuigd dat Cora een gave heeft. Ze voelt aan wie pijn lijdt en wie haar nodig heeft", meent Madison. "Het is zo'n fantastische hond, hoeveel geluk heb ik wel niet", beseft de jonge vrouw.

Cora en Madison vormen nog maar sinds afgelopen zomer een hecht duo. Toen vertelde een collega dat ze een post op Facebook had gezien over een corgi die weg moest. De viervoeter had enkele kippen doodgebeten en zou weggegeven worden aan de eerste persoon die haar kwam halen.

Madison aarzelde geen moment en ging naar de woning van het gezin dat van het hondje af wilde. Daar stelde Madison vast dat de corgi van zeven jaar oud ondervoed was, nog nooit naar de dierenarts was geweest en haar hele leven buiten had moeten leven.

Madison had al een hond en wist dat haar huisbaas geen twee viervoeters zou toelaten. Kiezen voor Cora betekende dus ook op zoek gaan naar een nieuwe woonst. Maar de vrouw kon Cora niet achterlaten. Op weg naar huis, nestelde Cora zich op haar schoot en liet haar onfortuinlijke verleden voorgoed achter zich.

Ze vonden een nieuwe woning met tuin en de honden zijn er dol op. En Cora weet Madison nog elke dag te verbazen. "Ze heeft meer dan zeven jaar amper liefde gekend en toch heeft ze nog zo veel te geven", besluit Madison. "Haar verleden kan ik helaas niet meer uitwissen, maar ik zal er alles aan doen om haar een rooskleurige toekomst te schenken."

Difficult roads often lead to beautiful destinations 💕🗻✈️ Een foto die is geplaatst door null (@) op 21 feb 2018 om 06:14 CET