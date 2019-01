Honderden ‘ijsberen’ wagen zich aan frisse nieuwjaarsduik in New York Redactie

02 januari 2019

Het is in vele landen een traditie: op nieuwjaarsdag het koude water van een meer of zee induiken. Ook in New York hebben heel wat ijsberen gisteren het nieuwe jaar ingezet met een sprong in het koude water. Een goede manier om het oude jaar achter te laten en 2019 goed te beginnen, vinden zij.