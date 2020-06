Hond wacht braaf in de rij voor de supermarkt namens zijn baasje Annabel van Gestel

17 juni 2020

10u30 12 Het leukste van het web Een foto van een hond die keurig in de rij staat voor de supermarkt gaat de wereld rond. Het dier uit de Peruaanse stad Machu Picchu Pueblo, vlak bij de wereldberoemde ruïnestad, nam de plek van zijn baasje in en hield braaf anderhalve meter afstand.

Volgens een lokale nieuwssite vond de hond het geen probleem om zich te houden aan de social distancing, in het leven geroepen door het coronavirus. Op het moment dat de foto werd genomen was het te druk in de supermarkt, waardoor klanten buiten in de rij moesten wachten om naar binnen te kunnen. De cirkels op de stoep moeten ervoor zorgen dat iedereen anderhalve meter afstand houdt. Ook de viervoeter nam braaf in zijn cirkeltje plaats.

Sinds het baasje van de hond, Shirley Vergara, zo’n twee weken geleden de foto op Facebook plaatste, wordt het plaatje massaal gedeeld. In de reacties onder het bericht is er volop lof voor het brave beestje. Veel mensen vinden dat we best een voorbeeld aan hem kunnen nemen. ”De hond houdt zich braaf aan de regels, terwijl wij ze massaal negeren”, is een van de reacties.

In Peru zijn tot dusver 7.056 mensen overleden aan het coronavirus. Sinds 16 maart zijn de grenzen dicht en lange tijd mochten mensen alleen naar buiten voor boodschappen. Sinds maandag zijn ook de winkelcentra weer geopend.

