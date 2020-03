Hond vindt eindelijk een warme thuis na 5,5 jaar (!) in het asiel, dankzij een enorm billboard langs de weg ADN

10 maart 2020

10u50

Bron: The Guardian, CNN 6 Het leukste van het web Er was een gigantisch billboard en meer dan vijf jaar zoeken voor nodig, maar eindelijk is het zover. Asielhond Merrick heeft een warme thuis gevonden.

Maak kennis met viervoeter Merrick. Meer dan 2.000 dagen lang – liefst vijf jaar en half - wachtte hij in een asiel in Kansas City tot iemand hem eindelijk zou adopteren. Ondanks het feit dat de hond een geweldig karakter heeft, lukte dat maar niet. Tot een weldoener 3.000 dollar (zo’n 2.640 euro) neertelde om zijn snoet op een billboard langs de weg uit te spelen.

Vele fotoshoots, maar geen succes

De 6-jarige hond werd als jong dier achtergelaten bij een garageverkoop en belandde zo bij het asiel van Humane Society in Kansas City. Hij had toen een grote abces op zijn kop, maar bleek na een operatie verder kerngezond.



Tijdens zijn lange tijd bij het asiel poseerde hij voor tientallen fotoshoots en verscheen hij in tal van video’s. Een heuse campagne op sociale media rond hem werd opgezet. Maar die langverwachte juiste baasjes meldden zich maar niet.

Match

Tot Scott Poore, eigenaar van Mission Driven (een kledingbedrijf in Kansas dat asielen financieel steunt en met haar kleding het belang van huisdieren adopteren centraal stelt, red.) op het idee kwam om een foto van Merrick op een billboard te plakken.

Local Jordan Nussbaum zag tijdens een autorit in de stad plots het reclamebord. En hij wist het zeker, hij zou diegene zijn die Merrick een warme thuis zou geven. Nadat hij samen met zijn vriendin Merrick bezocht in het asiel, bleek het ook echt een match made in heaven.

Liefde op het eerste gezicht

“Het breekt mijn hart dat hij zo lang in het asiel heeft gezeten”, vertelt Jordan aan lokale tv-zender KMBC. “Maar ik denk ook dat het het lot was dat hij zo lang moest wachten. Het was liefde op het eerste gezicht”, zegt de Amerikaan.

Het asiel zocht een gezin zonder kinderen, maar met genoeg energie om de grote hond te kunnen uitdagen. “Hij is eigenlijk gewoon een grote puppy”, aldus de opvang. “Het is ongelofelijk dat het proces hiernaartoe zo moeilijk was. We vertellen al jaren hetzelfde publiek hetzelfde verhaal, maar toen Mission Driven het billboard kocht, bereikten we eindelijk wie we moesten bereiken.”

Vorige week was het grote moment daar. Een feestelijk uitzwaaimoment voor Merrick door het personeel van het asiel, en hop - op naar zijn nieuwe leven.

Ravotten in de tuin

Merrick doet het heel goed bij zijn nieuwe baasjes. Hij geniet vooral van ravotten in de grote tuin en… uit het toilet drinken. Volgens Jordan heeft Merrick duidelijk ook een oogje op het teefje van de buren. Wil je de avonturen van de hond volgen? Dat kan op de Facebookpagina ‘Merrick the Rescue Pup’.