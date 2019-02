Hond ruikt gas in kelder en breekt uit om baasje en haar dochtertje te redden jv

08 februari 2019

18u05

Bron: ABC News 12 Het leukste van het web Sadie was een stoute meid, dachten de buren én de politie, die haar baasje aanvankelijk zelfs een boete gaf. De hond was losgebroken, maar toen ze Sadie weer naar huis brachten, namen de agenten daar een gasgeur waar. De eigenares is ervan overtuigd dat het dier wilde waarschuwen voor het gaslek en zo haar leven en dat van haar vierjarige dochtertje heeft gered.

Van “stoute meid” naar “heldin” in recordtijd. Dat speelde Sadie woensdag klaar. De hond was uit haar huis in het New Yorks Tuckahoe weggelopen en bleef constant blaffen op straat, tot ergernis van de buren. De politie kwam rond 15u45 ter plaatse voor de loslopende hond. De agenten zagen dat de glazen schuifdeur openstond en het hek stuk was. Bij een toertje rond het huis roken ze gas, dat uit een openstaand raam van de kelder kwam. De brandweer werd opgeroepen en ontdekte inderdaad een gaslek in de kelder.

De politie prees Sadie op Facebook omdat ze heel waarschijnlijk de het gas had geroken en de aandacht kon vestigen op het euvel. De boete voor het baasje werd weer ingetrokken.