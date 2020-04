Hond pikt elke dag opnieuw de allerzachtste viervoeter uit om dutjes op te doen Redactie

03 april 2020

11u38

03 april 2020

Even nood aan een smile op je gezicht in deze coronatijden? U vraagt, deze hond draait. Omdat de kleine Edna niet goed alleen thuis kan zitten als haar baasjes overdag gaan werken, is ze al sinds puppy trouwe klant bij een dagopvang voor honden. En daar vertoont ze opvallend gedrag: elke dag opnieuw kiest ze een andere hond uit... om een dutje op te doen. "Als het tijd is om naar huis te gaan, moet ik haar telkens weer van een andere hond afpellen", lacht haar baas.

Als Edna tijdens de werkuren van haar baasjes in de hondenopvang vertoeft, is haar routine daar duidelijk: ze speelt de eerste drie tot vier uren enthousiast de ziel uit haar lijf, en dan moet ze recupereren met deugddoende dutjes.

Gedegradeerd tot bed

Met zoveel honden rondom je heen is het niet altijd makkelijk om een comfortabel slaapplekje te vinden. Maar daar heeft Edna dus een oplossing voor gevonden. Van zodra het bedtijd is, kijkt ze eens lang en goed rond – om telkens weer weloverwogen bij één van de zachtste honden aanwezig uit te komen. Willen of niet, die wordt dan voor de rest van de dag haar bed. Of die hond nu groot of klein is, dat maakt allemaal niet uit. Edna laat het zich duidelijk welgevallen. (En haar slaaphulpjes gelukkig blijkbaar ook).

Knuffelmonster

“Alle honden lijken hun gekke knuffelcompagnon wel te kunnen smaken”, zegt baasje Brianna Gottfried aan The Dodo. “Zelfs de kleine teckels.”

“Toen ze nog een puppy was, was het duidelijk simpeler om honden in te zetten als bed of kussen. Maar ook nu ze al een beetje groter is, weigert ze te stoppen. Ze houdt gewoon veel van knuffelen en maakt van haar tijd in de opvang gebruik om zoveel mogelijk hondenliefde mee te pikken.”

En als het tijd is om naar huis te gaan? Dan ligt Edna bijna altijd nog steeds weggedommeld op één van haar vriendjes. “Als het tijd is om naar huis te gaan, moet ik haar telkens weer van een andere hond afpellen”, grinnikt Brianna.