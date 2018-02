Hond krijgt werkloosheidsuitkering EB

01 februari 2018

11u04

In de Amerikaanse staat Michigan hebben de 'bevoegde' instanties een werkloosheidsvergoeding toegekend aan een hond. De Duitse herder Ryder heeft voortaan recht op 360 dollar (290 euro) per week. Een misverstand, is evenwel gebleken.

Michael Haddock, een advocaat uit Detroit, kreeg deze week een brief van het Michigan Unemployment Insurance Agency (UIA) in de bus. Daar stond in te lezen dat ene Michael Ryder, verblijvend op hogergenoemd adres, recht heeft op een uitkering van 360 dollar per week.

Pienter beestje

"De enige Ryder die hier woont, is mijn Duitse herder", zegt het verbaasde baasje. "Hoe hij aan die uitkering is gekomen, weet ik niet. Het is een pienter beestje, dat wel. Maar dat hij dopgeld zou hebben aangevraagd, zou me sterk verwonderen. Benieuwd wat hij met dat geld gaat uitrichten", lacht Michael Haddock.

De hond zal het geld echter niet krijgen. Al snel werd duidelijk dat bij de UIA een foutje werd gemaakt. "We hebben de zaak wel meteen onderzocht", zegt Chris DeWitt. "Het is immers niet de eerste keer dat iemand een valse identiteit gebruikt om aan een uitkering te geraken. In dit specifieke geval ligt de schuld bij ons. De uitkering was bedoeld voor ene Michael Ryder die op een ander adres in Detroit verblijft".