Hond is geen fan van zijn nieuwe schoenen Redactie

11 december 2018

09u27 0

Zelfs honden moeten zich klaar maken voor de winter. Een politieafdeling in de staat South Dakota in de Verenigde Staten liet haar politiehond Jary daarom zijn nieuwe sneeuwschoenen uitproberen. Jary voelde zich niet echt comfortabel in zijn nieuwe schoenen. De agenten hebben het hilarische incident gefilmd.