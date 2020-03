Hoeveel toiletpapier heb je precies nodig? Deze tool berekent het voor jou kv

18 maart 2020

20u58 0 Het leukste van het web Toiletpapier is het nieuwe goud, zo lijkt het wel. In supermarkten over de hele wereld vechten mensen om de laatste pakken. Als we de beelden mogen geloven, heeft iedereen nu een kelder vol stapels wc-papier. Maar hoeveel rollen hebben we precies nodig?

Voor die levensbelangrijke vraag is er nu een handige tool die berekent hoelang je nog toekomt met je beschikbare voorraad. De calculator houdt daarbij rekening met je gemiddeld aantal toiletbezoeken per dag.

Wie nog verfijnder te werk wil gaan voor de berekening, kan daarbij extra variabelen invoeren: hoeveel velletjes gebruik je per keer dat je veegt? Hoe vaak veeg je per keer? Hoeveel velletjes zitten er op de rollen van het merk dat je koopt en hoeveel dagen verwacht je in quarantaine te zitten?



Voor de meesten onder ons is het waarschijnlijk de eerste - en hopelijk allerlaatste - keer dat we een vragenlijst moeten invullen met details over onze wc-papier-consumptie. Maar goed: desperate times call for desperate measures, zeker?