HLN lanceert Camperquiz: speel vanavond om 20 uur mee en daag je familie en vrienden uit

03 juli 2020

Hou je van quizzen? Dan ben je deze zomer aan het juiste adres bij HLN. Van 3 juli tot 28 augustus organiseren we elke vrijdagavond om 20 uur de Camperquiz, live op onze website. Onze quizmaster Stefaan Andries verwelkomt je vanuit zijn camper, in het gezelschap van een heleboel bekende gasten. Daag jouw familie en vrienden uit via www.hln.be/challenges en speel samen of op afstand tegen elkaar.

De camper van Stefaan Andries zal elke keer op een andere plek geparkeerd staan. Vanavond trappen we de Camperquiz af in Durbuy, het kleinste stadje van het land. Stefaan stelt de vragen en schakelt daarbij de hulp in van Durbuy-mecenas Marc Coucke. Afspraak op HLN.be om 20 uur. Op deze pagina kan je al op voorhand de antwoordformulieren downloaden en afdrukken.

Stefaan Andries is niet aan zijn proefstuk toe. Tijdens de lockdown speelde de man uit Aarschot 10 weken lang de huiskamerquiz, waar tot tienduizend mensen aan deelnamen. “Bij de nationale editie van 2 mei op HLN.be was het zelfs een veelvoud”, vertelt hij. “Deze zomer krijgt het een vervolg met de Camperquiz. Op vrijdag 3 juli parkeer ik mijn camper aan Chalet Bru in Durbuy. Een week later is mijn thuisstad Aarschot aan de beurt. In totaal zullen er negen afleveringen zijn.”

De quiz bestaat uit 44 vragen en duurt ongeveer 45 minuten. Er zijn vier rondes van telkens tien vragen en een bonusvraag. “We stellen de vragen zodanig op dat de quiz toegankelijk is voor iedereen. Ik krijg telkens gasten op bezoek die de quiz mee presenteren, ter plaatse of via het internet. Het doet mij veel plezier dat de quiz een van de challenges wordt waarmee HLN deze zomer uitpakt. Alles wordt gestreamd via HLN.be”, besluit hij.

Wij bundelen alle uitdagingen en foto’s van de Camper Quiz challenge in dit dossier. Doe mee en scherp jullie kennis aan tijdens gezellige zomeravonden. Maak een foto en stuur hem door via het Camper Quiz-platform.



