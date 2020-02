Hilariteit over spelfout op simulatie toeristisch bord Vlaanderen KVDS

24 februari 2020

23u50 2 Het leukste van het web Er is flink wat hilariteit op sociale media over de nieuwe ‘Welkom in Vlaanderen’-borden van de Vlaamse regering. Op een simulatie die in het Vlaams Parlement getoond werd, prijkt namelijk een schrijffout. Gelukkig blijkt ze niet op de uiteindelijke borden te staan.

Het was toenmalig minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) die de beslissing nam om de borden te plaatsen. Ze moesten langs de Vlaamse snelwegen komen en heten iedereen in vier talen welkom. In totaal zijn er veertien geplaatst. Eind januari werd het eerste in de grond gestopt. Totale kostprijs: 330.000 euro.

Op een simulatie op de website van het Vlaams Parlement blijkt echter een schrijffout te staan, meer bepaald in de Duitse vertaling. Er staat ‘Wilkommen’ in plaats van ‘Willkommen’. Met een ‘l’ te weinig dus. Het duurde niet lang eer Twitter het had opgemerkt. Met de nodige hilariteit tot gevolg. “Voor dat geld hadden ze toch een extra ‘l’ kunnen kopen”, klonk het onder meer.

Veva Daniels, de woordvoerster van Wegen en Verkeer, was er snel bij om iedereen gerust te stellen. “De render was fout”, tweette ze. “Het echte bord is juist.” Ze voegde er ook een foto aan toe als bewijs: van een bord dat door arbeiders overeind wordt gezet.

De render was fout. Het echte bord is juist. https://t.co/jb0kfoA9vy Veva Daniels(@ VevaDaniels) link