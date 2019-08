Hilarische reactie van "man met groene trui” op protesterende Trumpfans gaat viraal PVZ

Bron: CNET 1 Het leukste van het web Soms is een situatie zo absurd, dat je als enige reactie enkel maar kan lachen. Dat dacht ook Alex Kack toen twee Trumpfans tijdens een gemeenteraad plots antimigratieslogans scandeerden. Hij barstte in lachen uit, en bleef zelfs schaterlachend zitten terwijl de zaal leegliep. De reactie van Alex, beter gekend als “de man met het groen t-shirt”, gaat de intussen de wereld rond.

Tijdens een gemeenteraad in Tuscon, Arizona, ontstond er dinsdag tumult toen plots twee Trumpfans opstonden. Ze haalden enkele borden met antimigratieslogans boven en begonnen luid roepend te protesteren. Verschillende aanwezigen riepen de vrouw toe terwijl de meesten de zaal verlieten. Behalve “de man met de groene trui”. Hij bleef zitten en lachte oncontroleerbaar verder.

De Amerikaanse reporter Nick VinZant deelde de markante beelden op Twitter, en daar werden ze massaal gedeeld. De man met de groene trui is intussen geïdentificeerd als Alex Kack. Volgens hem is de hele situatie in Amerika zo absurd en lachwekkend, dat hij niets anders kan doen dan toekijken en lachen.

